Fußball: Normannia holt sich den nächsten Sieg

Der 1. FC Normannia Gmünd setzt sich mit 3:1 in Bietigheim-​Bissingen durch. Die Mannschaft von Trainer Zlatko Blaskic hat damit bereits 26 bärenstarke Punkte auf ihrem Konto. Am Samstag kommt der Tabellenführer der Fußball-​Oberliga nach Gmünd.

Montag, 30. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

Mit dem 3:1 beim FSV Bietigheim-​Bissingen hat Oberligist 1. FC Normannia Gmünd seinen zweiten Sieg in Serie eingefahren und ist zudem seit nunmehr vier Spielen ungeschlagen. So hat die Mannschaft bereits sieben Zähler mehr als beim letzten Auftritt in der Oberliga vor vier Jahren – wohlgemerkt: nach der Saison. „Das war vor allem eine überragende erste Halbzeit, nach der wir schon 4:0 oder 5:0 hätten führen müssen“, zeigte sich Blaskic erneut zufrieden mit seiner Mannschaft.





Es dauerte etwas, doch dann übernahm die Normannia immer mehr die Kontrolle. „Bietigheim-​Bissingen hat sich nur hinten reingestellt und das gegen einen Aufsteiger. Das wirkte etwas planlos“, ging Blaskic hart ins Gericht mit dem Gegner.





Valerio Avigliano bediente Alexander Aschauer, der nur knapp drüberköpfte (16. Minute). Am Ende eines schönen Angriffs über Luca Molinari, Henrick Selitaj und Marvin Gnaase landete der Ball wieder bei Aschauer, der diesmal an FSV-​Keeper Sven Burkhardt scheiterte (19.). Dann bediente diesmal Aschauer Selitaj, der aus rund 16 Metern verzog (25.). Es rollte ein Angriff nach dem nächsten. Gnaase scheiterte mit einem Flachschuss am starken Burkhardt (30.). Fünf Minuten später köpfte Aschauer erneut vorbei, diesmal wurde er von Molinari bedient. Dann aber sollte die längst überfällige Führung endlich fallen: Nach starker Kombination gelangte der Ball wieder zu Aschauer, der diesmal aus rund 13 Metern flach zum 1:0 einschoss (39.).





