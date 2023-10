„Jugend musiziert“ 2024: Online-​Anmeldung startet

Foto: Erwin Lorenzen /​pix​e​lio​.de

Ab sofort ist online die Anmeldung für den Regionalwettbewerb 2024 von „Jugend musiziert“ freigeschaltet. In Ostwürttemberg finden die Wertungsspiele auf Regionalebene von 26. bis 28. Januar in Steinheim am Albuch sowie für den Schlagzeug-​Wettbewerb in Waldstetten, jeweils in der Musikschule, statt.

Montag, 30. Oktober 2023

Benjamin Richter

27 Sekunden Lesedauer



In Deutschlands größtem Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche können die Teilnehmer ihr musikalisches Können vor der Jury solo oder im Ensemble zeigen. Je nach Alter und Kategorie dauert das Wettbewerbsvorspiel zwischen sechs und 30 Minuten.

Die Meldefrist endet am 15. November. Weitere Informationen zu Anforderungen, Wertungskategorien und Anmeldung gibt es im Internet unter jugend​-musiziert​.org





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



96 Aufrufe

111 Wörter

22 Minuten Online



Beitrag teilen