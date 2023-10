Juli Zehs „Corpus Delicti“ im Stadtgarten Schwäbisch Gmünd

Zum Wohl der Gesundheit sind alle Einschränkungen erlaubt, denn der Staat irrt nie. Darum geht es in Juli Zehs Theaterstück „Corpus Delicti“, das die Esslinger Landesbühne kürzlich sehr fetzig im Gmünder Stadtgarten präsentierte. Das junge Publikum zeigte sich begeistert.

Glitzer, Glamour und schrilles, schräges Auftreten prägten das Stück. Dazu spielte immer wieder die Musik, so wie sie vorgegeben ist, fröhlich, eingängig und laut. Unsere Zukunft, ein Freizeitpark – in dem es allen gut geht und alle gesund sind. Dies ist das Thema von Juli Zeh: die Diktatur der Gesundheit.





Begeisterung ist das eine, was ein Theaterstück auslösen soll, das bewusste Hinterfragen des Inhalts wäre der andere wünschenswerte Erfolg. Die Württembergische Landesbühne Esslingen gastierte am Donnerstag mit Juli Zehs „Corpus Delicti“ im fast ausverkauften Stadtgarten und brachte die Zukunft auf die Bühne – zumindest so, wie sich Regisseurin Eva Lemaire, die für die Kostüme zuständig war und Birgit Eder, verantwortlich für die Kulisse, diese vorstellen.

