Kugelbahn und Waldsteg im Winterschlaf

Jetzt heißt es stark sein: Die Kugelbahn zwischen Himmelsgarten und Taubental macht ab sofort Winterschlaf. So ganz muss man auf den Kugelspaß aber nicht verzichten.

Montag, 30. Oktober 2023

Sowohl der Waldentdeckerpfad als auch die Kugelbahn haben sich am heutigen Montag in den Winterschlaf verabschiedet. Das teilt die Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd mit. Wie jedes Jahr wird aus Sicherheitsgründen der Steg und die Kugelbahn über die Wintermonate gesperrt. „Der Waldentdeckersteg und die Kugelbahn werden voraussichtlich im April wieder geöffnet, sofern es die Witterung zulässt“, heißt es weiter in der Mitteilung. Nicht betroffen ist von der Sperrung die Carina-​Vogt-​Schanze im Landschaftspark Himmelsgarten. Die Kugelschanze ist der Sotschi-​Schanze im Maßstab 1:10 nachempfunden. Bei den Olympischen Winterspielen im russischen Sotschi wurde die Skispringerin des SC Degenfeld 2014 Olympiasiegerin.

