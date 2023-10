Achtes Kunstprojekt der Waldstetter Wäschgölten: Ausstellung eröffnet

Foto: Waldstetter Wäschgölten

Zum achten Mal fand das Kunstprojekt der Waldstetter Wäschgölten in Kooperation mit der Stiftung Haus Lindenhof statt. Die Ausstellung wurde am 27. Oktober eröffnet. Die Arbeiten drücken ein Miteinander und die Überwindung von Verschiedenheit aus.

Dienstag, 31. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Mit „What a wonderful World“ eröffnete Jazzgitarrist Thilo Schimmele einfühlsam diese achte Vernissage eines bisher einmaligen Kunstprojektes in Waldstetten. In diesem Jahr lautete der von Kunstpädagogin Anita Baier-​Burth vorgegebene Titel „Farbe will ich – nicht schwarz/​weiß“.

Wie dies dann tatsächlich im Atelier vonstattenging, darüber berichtete Brigitte Stemberger. Ihr erster Gedanke, als sie das Motto erfahren habe, sei „das wird aber locker“ gewesen.







Warum sie sich irrte, welches Fazit die Beteiligten ziehen und ob es eine neunte Auflage gibt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.







Die Ausstellung werde jedes Jahr professioneller, doch der Spaß dahinter sei viel wichtiger – dies war sowohl Schultes Michael Rembold als auch Initiator Helmut Herkle bei der Ausstellungseröffnung des 8. Kunstprojektes der Waldstetter Wäschgölten in Kooperation mit der Stiftung Haus Lindenhof wichtig.

