Gottesdienst von Jugendlichen für Jugendliche zum Thema „Wasser“

Das Thema „Wasser“ in all seinen Facetten hat ein Jugendgottesdienst aufgegriffen, der am Samstagabend mit gut hundert Jugendlichen aus dem gesamten Gmünder Kirchenbezirk im Waldhäuser Gemeindehaus stattfand.

Dienstag, 31. Oktober 2023

Gerold Bauer

Der Gottesdienst wurde von Jugendlichen in Eigenregie gestaltet. Svenja und Lara aus dem Jugendhelferkreis der ev. Kirchengemeinden Lorch und Waldhausen führten durch den Abend. Mit lustigen Spielen zum Thema Wasser sorgten beide für die richtige Mitmach-​Atmosphäre und viel Spaß im Saal. So gabs ein Spiel mit lauter Strandutensilien und ein Schätzfragenspiel, bei dem die Schwimmfähigkeit verschiedener Alltagsgegenstände geraten werden musste.Die Lesung befasste sich mit der Geschichte, in der Jesus übers Wasser ging. In der von einem Team des Jugendkreises ausgearbeiteten und einem Jugendlichen vorgetragenen Predigt wurde auf die zwei Seiten des Wassers eingegangen. Einerseits lebensspendend und mit Freizeit, Urlaub und Vergnügen verbunden, kann Wasser auch zerstörerische Kraft entfalten.Spannend war es, wie in die verschiedenen Elemente des Gottesdienstes wie selbstverständlich digitale Kommunikation eingebunden war. So konnten die Moderatorinnen kurze Meinungsabfragen per App starten und erfahren, was die Jugendlichen Besucher zu Fragen denken wie „Was verbindest Du persönlich mit Wasser?“ oder „Wie viele Liter Wasser gibt es auf der Erde?“. Der Gottesdienst wurde von der Jugendband der Harmonie-​Lorch mit christlichen Liedern umrahmt. Im Anschluss gab es ein Vesper stärken konnten und dann stieg eine große Party.

