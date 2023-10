Kommandowagen der Feuerwehr Gmünd aus dem Jahr 1970 fährt immer noch

Fotos: tv/​hs

Wenn der einstige Kommandowagen der FFW Gmünd heute irgendwo steht oder fährt, dann zieht er viele Blicke auf sich. Das war aber schon so, als dieses Fahrzeug im Oktober 1970 in Gmünd für Kommandant Edmund Pflieger in Dienst gestellt wurde.

Dienstag, 31. Oktober 2023

Gerold Bauer

Der VW Variant war damals nämlich weit und breit der erste FFW-​Kommandowagen, erinnert sich der langjährige RZ-​Redakteur Heino Schütte. Schütte war damals Gründungsmitglied der Gmünder Jugendfeuerwehr und später mehrere Jahrzehnte aktiver Feuerwehrmann.

