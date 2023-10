Musikschule Gmünd besucht Partnerstadt Antibes

Mitte Oktober machten sich Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule auf eine musikalische Reise in die Gmünder Partnerstadt Antibes. Vor genau 20 Jahren besuchte die Musikschule das Conservatoire de Musique im französischen Antibes zum ersten Mal.

Seitdem trifft man sich im jährlichen Wechsel. Lange Zeit war das Conservatoire eher provisorisch untergebracht. Umso größer war das Staunen, als man vor und in dem neuen Gebäude des Conservatoire in Antibes stand. Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen. Entsprechend inspiriert verliefen die Proben der anspruchsvollen Werke. Das Abschlusskonzert war mit 300 Besucherinnen und Besucher im fantastischen Konzertsaal gut besucht. In einem gut einstündigen Programm begeisterten die Schülerinnen und Schüler beider Musikschulen das Antiber Publikum.

