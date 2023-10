Simatic-​Schulungen an der TA Gmünd

Die Siemens AG und die Technische Akademie für berufliche Bildung Schwäbisch Gmünd haben eine wegweisende Kooperation bekannt gegeben. Seit Oktober 2023 ist Gmünd Trainingsstandort für Simatic-​Schulungen.

Die Hauptausrichtung dieser Zusammenarbeit liegt auf Simatic-​Schulungen. Dadurch erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, die neue Technologien und Lösungen im Bereich der Automatisierung kennenzulernen und anzuwenden. Michael Nanz, Geschäftsführer der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd, ist begeistert über diese Zusammenarbeit: „Wir sind begeistert, in enger Kooperation mit Siemens hochwertige Schulungen anzubieten, die das Bildungsangebot in Schwäbisch Gmünd erheblich erweitern. Dies ist ein großer Schritt zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandorts und zur Förderung von Spitzenkräften in der Industrie.“Diese Partnerschaft zwischen Siemens und der Technischen Akademie Schwäbisch Gmünd ist ein Beispiel für die positiven Auswirkungen von öffentlich-​privaten Partnerschaften, die sowohl die Bildung als auch die Wirtschaft einer Region gleichermaßen vorantreiben. Die Wahl von Schwäbisch Gmünd als Trainingsstandort für Simatic-​Schulungen unterstreicht die Bedeutung der Region als Zentrum für Innovation und Fortschritt.

