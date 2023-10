Bernhard Schlink zu Gast im Prediger

Zum Tag der deutschen Einheit ist Bernhard Schlink in Schwäbisch Gmünd zu Gast gewesen. Im Prediger ging es unter anderem um die Frage, wie die immer noch starke Distanz zwischen Ost und West überwunden werden kann.

Mittwoch, 04. Oktober 2023

Thorsten Vaas

Schlink, dessen jüngster Roman „Die Enkelin“ von der deutsch-​deutschen Vergangenheit sowie der deutschen Gegenwart handelt, arbeitete nach dem Mauerfall 1989 am runden Tisch an der Ausarbeitung einer Übergangsregierung für die DDR mit. Unter anderem beschäftigte sich Schlink an diesem Abend in Gmünd damit, wie aus verschiedenen Prägungen, Denk– und Verhaltensweisen eine Bereicherung werden kann.





