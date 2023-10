Fußball: VfL Iggingen trennt sich von Aufstiegs-​Trainer Steffen Hägele

Foto: fabro

Nach dem sechsten Spieltag ohne Punktgewinn in der Fußball-​Kreisliga A, Staffel I ohne Punktgewinn war für den Aufstiegscoach Schluss. Abteilungsleiter Michael Pflieger übernimmt das Team übergangsweise. Mit einem Nachfolger rechnen die Igginger erst bis zur Winterpause.

Mittwoch, 04. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

59 Sekunden Lesedauer



Mitte Juni noch bejubelten Steffen Hägele und seine Mannschaft den sofortigen Wiederaufstieg in die Kreisliga A, nachdem in der Relegation zuerst der TSB Gmünd (1:0) und dann im Entscheidungsspiel in Untergröningen die SG Alfdorf/​Hintersteinenberg (2:0) geschlagen wurde. Das letzte Pflichtspiel der abgelaufenen Runde läutete jedoch zugleich eine Zäsur ein: In den Brüdern Benjamin und Valentin Sachsenmaier musste der VfL zwei absolute Leistungsträger an den künftigen Ligakonkurrenten TSV Böbingen abgeben. Zudem beendeten einige gestandene Recken aus Altersgründen ihre Karriere.





„Wir hatten uns es daher zur Aufgabe gemacht, für die neue Saison Jugendspieler aus den eigenen Reihen einzubinden“, so Björn Stütz, Vorstand Sport. Steffen Hägele habe das sehr gut umgesetzt, „doch die Entwicklung hat uns vor allem in dieser Geschwindigkeit doch überrascht“, gibt Stütz zu, weshalb der Verein reagieren musste. Der Vorstand selbst, Abteilungsleiter Pflieger und Spielleiter Simeon Honold, hätten sich vergangene Woche mit Hägele zusammengesetzt. „Wir sind dabei zum dem Ergebnis gekommen, dass es zwischen der Mannschaft und dem Trainer nicht mehr passt und haben uns daher von Steffen Hägele getrennt“, sagt Stütz und betont, dass man sich nach wie vor in die Augen schauen könne.





Welche Gründe noch zum holprigen Saisonstart des Neulings führten, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



505 Aufrufe

239 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen