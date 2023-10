Mutlangen: Franziskus-​Gymnasium mit neuem Schulleiter-​Duo

Mit einem sonnigen Schulfest, einem „Super-​Picknick“ und vielen guten Wünschen wurden am Mittwoch Matthias Mehne und Johannes Stollhof als neue Leiter des Franziskus-​Gymnasiums in Mutlangen offiziell in ihr Amt eingeführt. Sie sehen im aufmerksamen Miteinander die große Stärke des Gymnasiums – und berichteten von einem Empfang mit offenen Armen.

Mittwoch, 04. Oktober 2023

Benjamin Richter

Wie zum Ausdruck gebracht wurde, hatten sich die beiden neuen Schulleiter gemeinsam mit der Schulgemeinschaft ganz bewusst diesen 4. Oktober als ihren Ehrentag gewünscht, weil dieses Datum als ein Feier– und Gedenktag der katholischen Kirche dem heiligen Franz von Assisi gewidmet ist. Wie an vielen Orten und Einrichtungen mit diesem Namenspatronat, so wurde am Mittwoch auch im Mutlanger Gymnasium das Franziskusfest gefeiert.







Wozu der neue Schulleiter Johannes Stollhof die Kinder und Jugendlichen anspornte und wie er und Matthias Mehne die ersten Wochen als Leiter-​Duo der Mutlanger Schule erlebt haben, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Die vollständige Ausgabe gibt es auch online im iKiosk.

Der besondere Geist des Franziskus-​Gymnasiums in Mutlangen zeigt sich auch beim Willkommen für das neue Schulleiter-​Duo: Nicht im Rahmen eines feierlichen Festakts im Saal, sondern mit einem sonnigen Gottesdienst und mit einem unkonventionellen und ungezwungenen „Picknick“ der rund 700 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen und Lehrern in Gottes freier Natur wurden Matthias Mehne und Johannes Stollhof herzlich begrüßt und offiziell ins Amt eingeführt.

