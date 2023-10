Sandspielplatz am Oberen Marktplatz geht in Winterpause

Foto: fleisa

Der Sommer verabschiedet sich und damit auch der Sandspielplatz auf dem Oberen Martkplatz in Schwäbisch Gmünd. Seit Ende Juni konnten große und kleine Kinder auf dem Sand vor dem Rathaus toben und die Spielgeräte austesten.

Mittwoch, 04. Oktober 2023

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer



Nun muss der 20. Sandspielplatz wieder weichen, am Tag der Deutschen Einheit gab’s die letzte Gelegenheit zum Spielen. Schon am Mittwochmorgen waren Bagger und Laster angerückt, um den Sand und die Spielgeräte zu entfernen. Rund 270 Tonnen Sand gelte es zu beseitigen, wie einer der Bauarbeiter weiß. „Zuerst müssen wir den Sand grob um die Spielgeräte herum abtragen, damit die abgebaut werden können.“ Denn diese sind mit Metallstützen versehen und ziemlich tief im Sand eingegraben – für die notwendige Stabilität. Auch die Schirme und Bäume, die als Schattenspender aufgestellt waren, müssen weg, dann kann der ganze restliche Sand ebenfalls weggeschafft werden. Bis Donnerstagmittag sollte der Marktplatz wieder sandfrei sein – bis zum nächsten Sommer, wenn sich der Marktplatz wieder in einen Spielplatz verwandelt.

