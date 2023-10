Altmeister-​Feier in Schwäbisch Gmünd

Es war fast sowas wie der Oscar für die Lebensleistung: 21 Altmeister der unterschiedlichen Gewerke erhielten am Mittwoch im Prediger ihren Meisterbrief in Erinnerung an ihre Meisterprüfung, die sie 50, beziehungsweise 60 Jahre zuvor abgelegt hatten.

Donnerstag, 05. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Wie dieser Ruck aussehen soll, erfahren Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Dort finden Sie auch die Namens-​Liste aller Altmeister.



Fast 40 Altmeister standen auf der Liste der Kreishandwerkerschaft, aber nicht alle waren gekommen.Zur Feier der Verleihung versprühte Kreishandwerksmeister Alexander Hamler positive Stimmung: „Ich bin überzeugt, dass wir es mit unserer gesellschaftlichen Vielfalt schaffen werden, trotz aller Schwierigkeiten, gestärkt aus der Situation zu kommen und dass wir die zukünftigen Chancen nutzen können. Wir müssen uns verändern, damit alles bleibt, wie es ist.“ Zuvor hatte er die Schwierigkeiten und Probleme aufgezeigt, in der die Handwerksbetriebe derzeit steckten und den früheren Bundespräsidenten Roman Herzog beschworen: „Es muss wieder ein Ruck durch Deutschland gehen.“

