Bald wieder richtige Bäume in der Bocksgasse in Schwäbisch Gmünd

Visualisierung: Stadt Schwäbisch Gmünd /​Foto: gbr

In Erinnerung an erfolgreiche Gartenschauen 2014 und 2019 wird es 2024 wieder eine Art Gartenschau unter dem Motto „Rendezvous in Schwäbisch Gmünd“ geben. Dabei soll neben Geselligkeit und Unterhaltung die „Grüne Urbanität“ im Blickpunkt stehen. Dazu gehört auch die Pflanzung neuer Bäume in der Innenstadt — zum Beispiel in der Bocksgasse, nördlich des Münsters, in der Augustinusstraße, auf dem Bockstor-​Platz und in der Schmiedgasse. Aussagen, was das Ganze kosten wird, fehlen allerdings noch.

Donnerstag, 05. Oktober 2023

Gerold Bauer

49 Sekunden Lesedauer



„Die Landesgartenschau 2014 gilt heute noch in Baden-​Württemberg als Vorzeige-​Gartenschau“, sagte Oberbürgermeister Richard Arnold mit hörbarem Stolz – und dies keineswegs nur wegen der mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher. Kernpunkt sei, dass Gmünd damals ein sehr nachhaltiges Konzept hatte. Was für die Gartenschau gebaut wurde, werde weiterhin gerne genutzt. Gmünd habe dabei gezeigt, dass eine Gartenschau ein wichtiges Instrument für die Stadtentwicklung ist. Diese Idee soll im kommenden Jahr fortgeführt werden. Neben der Baumplanzung und einem erweiterten Programm für den „Gmünder Sommer“ soll es vom 13. April bis 13. Oktober auch wieder einen „Blühenden Stadtrundgang“ geben.





In der Rems-​Zeitung lesen Sie am 5. Oktober die Details zu diesem Konzept für eine „Kleine Gartenschau“ und erfahren, was Mitglieder des Gemeinderats dazu kritisch angemerkt haben.



