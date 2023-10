Ballettschülerinnen meistern Vocational-​Graded-​Prüfung

Foto: Ballettschule Beisswenger

Sieben Tänzerinnen der Ballettschule Teresa Beisswenger legten im Sommer sehr erfolgreich ihre Vocational-​Graded-​Prüfung ab. Mit dieser anspruchsvollen Prüfung haben sie Potential bewiesen, später im künstlerischen Tanz zu arbeiten.

Donnerstag, 05. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Der Lehrplan der Royal Academy of Dance (RAD) zu den Vocational-​Graded-​Prüfungen ist speziell für Tänzerinnen und Tänzer ab elf Jahren ausgelegt, die ihre klassische Ballettausbildung intensivieren möchten und gegebenenfalls sogar eine berufliche Ausbildung im künstlerischen Tanz anstreben.

Alle sieben Tänzerinnen der Ballettschule Beisswenger konnten ihr großes Potenzial bei der Prüfung in München zeigen und wurden für ihre Leistungen mit herausragenden Prüfungsergebnissen belohnt. Vier von ihnen absolvierten die Intermediate Foundation Prüfung, drei weitere die Intermediate Prüfung.







Was den Vocational-​Graded-​Lerhplan ausmacht und wie die vielversprechenden Elevinnen heißen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



