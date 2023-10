Einweihung Naturkindergarten am Ziegerhof

Foto: ib

„Eine Woche pro Monat Kindergarten am Ziegerhof“ heißt es seit Neuestem für die Kinder des Kindergartens St. Theresia. Der Naturkindergarten wurde nun feierlich eröffnet – mit Gesang, Spielen und einem Buffet.

Donnerstag, 05. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Bereits seit einer Woche befinden sich die Kinder auf dem Ziegerhof und konnten somit ihre ersten Erfahrungen in der Natur machen.





Eröffnet und eingeweiht wurde der Naturkindergarten am Ziegerhof vom Katholischen Kindergarten St. Theresia mit der Begrüßungsansprache von Herrn Pfarrer Kloker von der Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd Mitte. Als Hauptpersonen begrüßte er zuerst die Kinder vom St. Theresia Kindergarten und deren Eltern. Als Ehrengäste waren vertreten Klaus Arnholdt, Leiter des Amtes für Bildung und Sport der Stadt Schwäbisch Gmünd und Thomas Krieg von der Kirchengemeinde St. Michael, sowie alle Erzieherinnen des Kindergartens.

