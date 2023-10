HSG Bargau/​Bettringen: Saisonstart am Sonntag

Foto: HSG Bargau/​Bettringen

Den Handballdamen der HSG Bargau/​Bettringen steht ein zweites spannendes Jahr in der Landesliga-​Staffel IV bevor. Erneut muss man sich mit mehreren Mannschaften aus dem Ulmer Raum (Burlafingen, Vöhringen, Ehingen, Langenau) messen. Gleichzeitig steht auch wieder die lange Reise nach Argental an.

Donnerstag, 05. Oktober 2023

Alex Vogt

Mit welchen Neuzugängen im Trainerteam und im Kader die HSG Bargau/​Bettringen an diesem Sonntag in die Landesliga-​Saison 2023/​24 startet, lesen Sie in der Saisonvorschau von Axel Emele in der Rems-​Zeitung vom 5. Oktober.



Von der Strecke wesentlich angenehmer sind hingegen die Fahrten zu den beiden Aufsteigern TSV Heiningen II und SG Lauterstein-​Treffelhausen-​Böhmenkirch. Mit einem neuen Trainerteam und einigen Rückkehrerinnen im Kader hofft man, sich so schnell wie möglich von den Abstiegsrängen zu distanzieren und die Liga zu halten. Am Sonntag, 16.10 Uhr, steigt daheim in der Bettringer Uhlandhalle gegen die SG Argental das erste Punktspiel.

