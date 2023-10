Neues Pflegeheim am Schönblick: Gmünder Gemeinderat mit Plänen einverstanden

Seit Jahren wird in Gmünd darüber diskutiert, ob das geplante vom Schönblich Pflegeheim, auch mit Plätzen für an Demenz Erkrankte, nicht an einem anderen Standort gebaut werden könnte. Kritiker wollten die dafür nötige Abholzung eines Waldstücks verhindern. Der Gemeinderat gab am Mittwoch dafür grünes Licht.

Donnerstag, 05. Oktober 2023

Gerold Bauer

Es war zwar keine wirklich knappe Mehrheit für die vom Schönblick überarbeiteten Pläne zum Bau eines Pflegeheims auf dem Rehnenhof – als Ersatz für ein Pflegeheim in der Nachbarschaft, das aufgrund veränderter baulicher Auflagen die Zulassung verliert. Aber immerhin votierten 16 Mitglieder des Gemeinderats dagegen, zwei enthielten sich.





Warum die Mehrheit dafür und eine durchaus zahlreiche Minderheit dagegen votiert hat, steht am 5. Oktober in der Rems-​Zeitung!



