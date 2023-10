Pfadfinderstamm „Himmelsstürmer“ veranstaltet Blaulichttag

Foto: Carsten Löffler

Bereits zum zweiten Mal schauten sich die Pfadfinder des Stamms Himmelsstürmer die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr in Wetzgau an. In der Vergangenheit waren sie zu Besuch im Feuerwehrhaus, nun stand ein Blaulichttag auf dem Gelände des Schönblicks an.

Donnerstag, 05. Oktober 2023

Sarah Fleischer

29 Sekunden Lesedauer



„Ich denke, dass es hier für jeden etwas Neues zu entdecken gibt“, meint Alexandra Albert, Mitarbeiterin bei den Pfadfindern und Organisatorin des Blaulichttages. „Derartige Einblicke in diese Arbeits– und Berufsalltage gibt es sonst eher selten.“







Was die Pfadfinderinnen und Pfadfinder alles zu sehen bekamen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Neben der Feuerwehr waren nun auch das Deutsche Rote Kreuz und die Polizei gekommen, um den Kindern einen Einblick in die verschiedenen Aufgaben zu geben.

