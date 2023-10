Tag der Kulturen: Nimmt der Türkisch-​Islamische Kulturverein teil?

Im vergangenen Jahr hatte die Präsenz des Türkisch-​Islamischen Kulturvereins beim Tag der Kulturen für einen Eklat gesorgt. Er steht den türkisch-​rechtsextremen Grauen Wölfen nahe. Oberbürgermeister Richard Arnold setzte dennoch darauf, „im Dialog zu bleiben“ – und will dies auch weiterhin tun.

Donnerstag, 05. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Noch Anfang der Woche hatte Stadtsprecher Markus Herrmann zu Beantwortung der Frage auf das offizielle Pressegespräch zum Tag der Kulturen verwiesen. „Der Türkisch-​Islamische Kulturverein hat mitgeteilt, dass sie es sich sehr genau überlegen, ob sie teilnehmen. Auch Mili Görüs hat sich so geäußert“, so Oberbürgermeister Richard Arnold nun.





Warum Arnold weiter auf seine bisherige Art der Dialogführung setzt und was das Bündnis gegen Rassismus daran kritisiert, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Wird der Türkisch-​Islamische Kulturverein in diesem Jahr am Tag der Kulturen teilnehmen? Diese Frage steht seit einiger Zeit im Raum. Denn im vergangenen Jahr hatten die a.l.s.o., das Bündnis gegen Rassismus und der GEwerkschaftsbund aus Protest gegen die Anwesenheit des Kulturvereins die Veranstaltung verlassen. Der Grund: Der Türkisch-​Islamische Kulturverein hatte auch Werbung für die „Türk Federasyon“ gemacht, die wegen ihrer Nähe zur türkisch-​rechtsextremen MHP und den Grauen Wölfen vom Verfassungsschutz beobachtet wird. ( „Graue Wölfe in Gmünd: Allen war’s bekannt“

