Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium Aalen

Archiv-​Foto: rz

Am 8. Oktober öffnet das Polizeipräsidium Aalen die Türen des frisch sanierten Präsidiums-​Gebäudes für die Öffentlichkeit. Dort wartet ein breit gefächertes Programm für alle Altersstufen rund ums Thema Polizei.

Donnerstag, 05. Oktober 2023

Sarah Fleischer

25 Sekunden Lesedauer



Ab 11 Uhr kann man einen Blick hinter die Kulissen werfen und spannende Einblicke in den Arbeitsalltag der Polizei gewinnen.







Was beim Tag der offenen Tür alles geboten wird, steht in der Donnerstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Nach längerer Bauphase konnten die Beschäftigten des Polizeipräsidiums Aalen im Frühjahr 2023 wieder in die Gebäude des Polizeipräsidiums in der Böhmerwaldstraße zurückziehen. Am Sonntag, 8. Oktober, können nun auch Bürgerinnen und Bürger einen Blick hineinwerfen.

