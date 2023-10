Volleyball: Die DJK fährt als Tabellenführer nach Ulm

Die Gmünder hatten als einzige Mannschaft der 3. Volleyball-​Bundesliga am ersten Spieltag mit 3:0 gewonnen und somit gleich die Tabellenspitze erobert. Am Samstag geht es zum VfB Ulm. Spielbeginn in der Mehrzweckhalle ist um 15 Uhr.

Donnerstag, 05. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

Dass die DJK-​Volleyballerinnen in der 3. Bundesliga an der Spitze stehen, will DJK-​Cheftrainer Christian Hohmann überhaupt nicht thematisieren. Vielmehr geht sein Blick zurück auf den Saisonauftakt mit dem glatten Dreisatzerfolg über den Mitaufsteiger, die TSV Auerbach. Deutlich war zu sehen gewesen, dass sich die Gmünderinnen in allen Elementen gegenüber der Vorsaison gesteigert hatten, wenngleich die TSV nicht als Gradmesser dient, da sie sicherlich nicht zu den Topteams der Liga zählt. Am Ende zählt aber nur eines: der Sieg und die ersten Punkte für den Klassenerhalt.









Wir die DJK in die erste Auswärtsbegegnung geht und warum sich der VfB Ulm im Umbruch befindet, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



„Wir haben es unter dem Strich ganzheitlich gut gemacht. Aber wir haben auch gesehen, wie wichtig es ist, dass unser Aufschlag kommt. Denn wir haben dadurch fast den dritten Satz hergegeben und am Ende noch Glück gehabt“, sagt Hohmann über das 26:24 in diesem Durchgang.

