Gmünd: Konzert-​Feeling in Kneipen und Gaststätten

Die „Musik in Gmünder Kneipen“ hat an diesem Freitagabend mit 22 Profi– und Nachwuchs-​Live-​Bands sowie sechs DJs bei freiem Eintritt und internationalem Flair zahlreiche Besucher in die Innenstadt gelockt. Das Veranstaltungsformat, ein Schwäbisch Gmünder Original, überzeugte auch in seiner 32. Auflage.

Es hat in Gmünd schon Tradition, dass der Kneipen– oder Gaststättenbesuch für die Gäste am ersten Freitag im Oktober zum Konzerterlebnis wird. Auch in diesem Jahr erfreute sich die „Musik in Gmünder Kneipen“, bei erneut trockenem und für Herbst ziemlich warmem Wetter, großen Zulaufs.

Zwar treten die Live-​Bands und DJs – 28 waren es bei der diesjährigen Ausgabe insgesamt – im Inneren der jeweiligen Lokale auf. Der Reiz der Veranstaltung besteht jedoch für viele ihrer Fans gerade darin, dass man im Lauf des Abends von einer Bar zur anderen und damit vor die nächste Bühne wechseln kann – wobei ein pfeifender Wind oder prasselnder Regen eher hinderlich wären.

Wie schon in den Vorjahren konnten die Freunde der „MiGK“ – eine Abkürzung, die in Gmünd so gut wie jeder auf Anhieb versteht – aus einem breiten musikalischen Spektrum wählen. Der Eintritt ist dabei seit jeher frei, woran vonseiten der Veranstalter nicht gerüttelt wird.





