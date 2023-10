Junger Kammerchor Ostwürttemberg startet Winterprojekt

Foto: Kevin Blata.

Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg (JKO) startet in das Winterprojekt 2023/​24. Die Chorleitungen Thomas Baur und Maddalena Ernst haben ein weltliches Konzertprogramm zusammengestellt.

Freitag, 06. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Los geht es mit dem Probenwochenende vom 10. bis 12. November in der Musikschule Aalen. Die intensive Probenwoche beginnt am Dienstag, 2. Januar 2024, in der internationalen Musikschulakademie Schloss Kapfenburg in Lauchheim und endet am Sonntag, 7. Januar 2024. Ensemblemitglieder des Vokalwerks der Opernfestspiele Heidenheim übernehmen die Stimmbildung der Chorleute während der Probenwoche.







Weitere Infos zur Anmeldung für das JKO und den Konzertterminen gibt es in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Wie für den JKO üblich, vereint das Programm Stücke aus verschiedenen Epochen und Stilen.

