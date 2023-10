Musik in Gmünder Kneipen: Ein Schaufenster für die Bands der Region

Heute Abend ist es wieder soweit. Um 20 Uhr fällt der Startschuss für das Festival „Musik in Gmünder Kneipen“. Die Veranstaltung geht heuer in die 32. Runde.

Freitag, 06. Oktober 2023

Franz Graser

Man darf Schwäbisch Gmünd getrost als die Ursprungsstadt der Kneipenmusik bezeichnen. Wenn auch in der Region und in Deutschland oftmals kopiert, kann keine dieser Veranstaltungen auf ein so langes Bestehen zurückblicken.





Auch dieses Jahr geben die Bands und DJs in den 24 teilnehmenden Lokalen wieder Vollgas und präsentieren eine bunte Palette der verschiedensten Musikrichtungen. Alle Musikbegeisterten sind herzlich zum Bummeln und Verweilen in die Kneipen, Lokale und Cafés der Gmünder Innenstadt eingeladen – und dies, wie seit Beginn der Veranstaltung, bei freiem Eintritt.





„Der Run der Besucher auf die Veranstaltung ist ungebrochen“, freut sich Eventmanager Robert Frank bei einem Pressegespräch. In diesem Jahr beteiligen sich 24 Lokale an dem Festival. 28 Musikgruppen, sechs davon DJs, treten am Freitagabend in den Kneipen auf.





Neu ist in diesem Jahr, dass die „Musik in Gmünder Kneipen“ bereits um 20 Uhr beginnt – in den Jahren zuvor erfolgte der Startschuss erst eine Stunde später. „Das hat den Vorteil, dass jede Band ihr Repertoire voll ausschöpfen kann“, meint Veranstaltungsmanager Frank – und zwar auch dann, wenn wie bei der KKF mehrere Bands auftreten.





Weitere Informationen und eine Übersicht über das Programm finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



