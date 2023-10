So könnte die Einhorn-​Ampel am Bahnhof in Gmünd aussehen

Fotomontage: Rems-​Zeitung /​Fotos: gbr

So wie seit 2022 an der Fußgänger-​Ampel am Bahnhof in Stuttgart „’s Äffle ond ‘s Pferdle“ über Gehen oder Stehen wachen, soll diese Rolle in Gmünd von einem grünen und einem roten Einhorn übernommen werden. Die Genehmigung dafür konnte im Rahmen einer Petition erreicht werden. Es gibt trotzdem noch so manches Fragezeichen: Wann wird die Idee umgesetzt und wie viel wird das Ganze kosten?

Freitag, 06. Oktober 2023

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



Das Beispiel am Stuttgarter Hauptbahnhof führt jedoch vor Augen, dass es offensichtlich im Ländle nicht so einfach gehen darf. Dort wurde zwar schon im vergangenen Jahr die Fußgängerampel mit Lokalkolorit montiert – allerdings nicht anstatt der klassischen Version, sondern zusätzlich. Soll heißen: daneben am gleichen Masten. Und genauso solle es laut Ministerialdirektor Berthold Frieß vom Landesverkehrsministerium künftig in Gmünd aussehen.







Lesen Sie mehr über dieses Thema am 6. Oktober in der Rems-​Zeitung und erfahren, warum Menschen aus Gmünd und Umgebung sich über eine solche Ampel freuen würden!



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



466 Aufrufe

154 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen