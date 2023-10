Ausstellung „FarbKlecks“ in der Pasteria 6x6

Foto: bb

Die Vernissage der Wanderausstellung Farbklecks wurde am Donnerstag feierlich von Irene Meixner, der Vorsitzenden der DRK-​Demenzstiftung in der Pasteria 6x6 eröffnet. Die Ausstellung zeigt die Kreativität demenzkranker Menschen.

Samstag, 07. Oktober 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Viele Teilnehmer des Kreativprojektes FarbKlecks, Angehörige und Gäste bestaunten die Bilder der Künstler, die sich in den letzten zwei Jahren 14-​tägig an einem Vormittag im Atelier FarbTon in der Hardtstraße bei Rena Lange, Kunst– und Logotherapeutin, trafen, um gemeinsam in der Gruppe kreativ zu werden und völlig ohne Vorkenntnisse die Malerei als neue Ausdrucksform zu entdecken. Mit Gebäck, Tee und Poesie stimmt Lange die Teilnehmenden ein auf die verschiedenen Mal– und Kreativthemen, die sie anbietet.





Wie so ein Vormittag bei FarbKlecks aussieht, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



144 Aufrufe

120 Wörter

43 Minuten Online



Beitrag teilen