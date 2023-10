Brustkrebs: Mehr Fälle im Ostalbkreis befürchtet

Der Oktober steht weltweit im Zeichen der Brustkrebsvorsorge. Immerhin ist Brustkrebs die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen, etwa jede achte Frau erkrankt im Laufe ihres Lebens daran. Warum regelmäßige Vorsorge wichtig ist.

Samstag, 07. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Rund 200 Neudiagnosen stelle man am Stauferklinikum in Mutlangen jährlich, so Dr. Erik Schlicht, Chefarzt an der Gynäkologie. Für die Betroffenen erst einmal ein Schock. Doch mittlerweile lasse sich Brustkrebs sehr gut behandeln — dabei hilft auch regelmäßige Vorsorge.





Welche Untersuchungen die Krankenkassen bezahlen, welche Therapiemethoden es gibt und warum Dr. Schlicht mit mehr Fällen in den kommenden Jahren rechnet, lesen Sie in der Samstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Fast jeder Mensch mit Brüsten wird es schon einmal erlebt haben: ein plötzliches Ziepen in der Brust, eine leichte Verhärtung oder auch Schwellung. Der erste Gedanke: Brustkrebs! Das muss nicht immer der Fall sein, im Zweifel lohnt es sich aber, ärztlichen Rat einzuholen. Denn laut dem Robert-​Koch-​Institut ist Brustkrebs die häufigste Krebsart bei Frauen. Zwar sinkt das Sterberisiko seit Jahren kontinuierlich, doch noch immer sterben rund 18 000 Menschen jedes Jahr an Brustkrebs – in den meisten Fällen Frauen.

