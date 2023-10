Klimaforum im Landratsamt Aalen

Timo Leukefeld Foto: Stefan Mays

Der EUROPoint Ostalb und die EKO-​Energiekompetenz Ostalb veranstalten Montag, 23. Oktober, um 19 Uhr das Klimaforum im Landratsamt Aalen. Zu Gast sein wird der „Energiebotschafter“ und Pionier für vernetzte Energieautarkie, Timo Leukefeld.

Samstag, 07. Oktober 2023

Thorsten Vaas

32 Sekunden Lesedauer



Leukefeld wird über Energieautarkie als Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben und neue Geschäftsmodelle sprechen. Dabei wird er aufzeigen, wo der Schlüssel hin zu einer neuen Ökologie liegt und wie wir in einer Welt voll unbegrenzter Energie in Zukunft selbstbestimmt und vernetzt leben und an welchen Punkten alle handeln und mitgestalten können. Die Veranstaltung ist überschrieben mit „Intelligent verschwenden: Neue Wege im Umgang mit Energie“.Landrat Dr. Joachim Bläse freut sich auf viele Interessierte, die an der kostenfreien Präsenz-​Veranstaltung teilnehmen. Der Link zur Anmeldung ist abrufbar unter eveeno​.com/​K​l​i​m​a​f​o​r​u​m​O​stalb . Anmeldungen werden auch telefonisch unter 07361 /​503‑1215 entgegengenommen.

