„Unbreak my Hardt“ auf der Zielgeraden

Noch vor sechs Jahren sah das Gebiet der Hardtkaserne ganz anders aus. Nun entstehen dort vielfältige Bauprojekte. Foto: hs

Sechs Jahre nach Abriss der ausgedienten Kasernenblocks und Flüchtlingsunterkünfte in der früheren Hardtkaserne ist der „Sonnenhügel“ mit dem zukünftigen Europaplatz kaum wiederzuerkennen.

Samstag, 07. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Endspurt: Mit „Neues Wohnen auf dem Sonnenhügel“ strebt das derzeit umfangreichste Gmünder Stadtentwicklungsprojekt seiner Fertigstellung entgegen, zumindest im ersten Abschnitt. Gleich anschließend, so die Signale aus dem Rathaus, soll die städtebauliche Erneuerung des alten Militärareals weiter und über den jetzt noch genutzten Bauhof mit seinen Fahrzeug– und Panzerhallen hinweg geführt werden. Unter dem blumigen Titel „Unbreak my Hardt“ in Anlehnung an den Erfolgssong „Un-​Break my Heart“ von Toni Braxton ist das mustergültige Konversionsprojekt auch Teil der Internationalen Bau Ausstellung (IBA) 2027 in der Region Stuttgart.

