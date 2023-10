Edle Unikate bei Messe Schmuck und Gerät

Fotos: Bischoff

35 Ausstellerinnen und Aussteller haben bei der neunten „Messe 126 – Gmünder Messer für Schmuck & Gerät“ zauberhafte Unikate und Kleinserien im Leutze-​Saal des Congress-​Centrums Stadtgarten präsentiert. Ein Highlight gab’s gleich am Eingang.

Sonntag, 08. Oktober 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



Dort am Eingang waren Werke von Annette Lechler zu sehen. Sie ist eine renommierten Bildhauerin und Schmuckdesignerin, die im vergangenen Jahr mit dem Staatspreis des Landes Baden-​Württemberg ausgezeichnet wurde. Ihre Kreationen bestechen durch gestalterische Klarheit, akribische Ausführung und raffinierte Techniken. Einige ihrer Objekte bestehen aus hauchdünnen Multiplexbirkenplatten, die mit Angelschnur zusammengenäht werden, um dreidimensionale Elemente zu schaffen.Das Berufskolleg für Design, Schmuck und Gerät, das sich im Stadtzentrum von Schwäbisch Gmünd befindet, präsentierte Schmuckkreationen von Schülern und Schülerinnen. Die Arbeiten von Christiane Iken wurden von der Natur, insbesondere dem Meer inspiriert. Sie verwendet hauptsächlich einfache Formen wie Kreise, Ellipsen und Bänder, die durch geschickte Drehungen in die Dreidimensionalität überführt werden. Das Ergebnis sind lebendige Schmuckobjekte wie Ketten, Ohrringe und Armbänder, die an das lebhafte Naturschauspiel des Meeres erinnern.Die Messe bot den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern von Freitag bis Sonntag einen beeindruckenden Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten kreativen Ausdrucks im Bereich Schmuck und darüber hinaus. Hierbei spielten die Verwendung und Kombination unterschiedlicher Materialien, Hintergründe und Intentionen der Künstler eine wichtige Rolle. Ob abstrakt oder verspielt, farbig, oder Ton in Ton – die Messe präsentierte eine breite Palette von Schmuckkreationen, die sowohl Accessoires, als auch Kunstwerke sind.Die Veranstaltung richtete sich vornehmlich an Endkunden, doch nicht nur. Auch Galeristen und Wiederverkäufer hielten nach einzigartigen Stücken Ausschau. Eine vollständige Liste der Aussteller und weitere Informationen sind auf der Website der Messe messe126​.de verfügbar.

