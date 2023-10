Fußball: Der TSGV Waldstetten verspielt ein 2:0 in Überzahl

Foto: Zimmermann

Die Mannschaft von Bernd Maier trennte sich mit einem 2:2 (2:0) von Landesliga-​Aufsteiger FC Srbija Ulm, was in Waldstetten angesichts des Spielverlaufs wie eine Niederlage aufgefasst worden ist.

Sonntag, 08. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

55 Sekunden Lesedauer



Bereits vor dem Anpfiff gab es Hiobsbotschaften für Waldstettens Trainer Bernd Maier en masse. Der Hattrickschütze aus dem Bargau-​Derby, Max Dudium, musste mit Knöchelbeschwerden passen. Dazu fiel nach Langzeitausfall Chris Baumgartner noch kurzfristig Innenverteidiger Vinzenz Rembs aus, sodass Routinier Beytullah Cinar in die Mitte rückte – und diese für ihn ungewöhnliche Rolle sehr ordentlich meisterte. Wegen der Verletzungsmisere nahmen auch die sich eigentlich schon im Ruhestand befindlichen Marc Scherrenbacher (für den verletzten Max Helmli als Ersatztorwart) und Simon Fröhlich als zweiter etatmäßiger Innenverteidiger auf der Bank Platz.





Dem Spiel der Waldstetter tat dies jedoch zunächst keinen Abbruch, wenngleich die Gäste spielerisch immer wieder schnell nach vorne kamen. Doch es war der TSGV, der treffen sollte. Nach einem schönen Angriff über links flankte Julius Bäumel in die Mitte. Nico Waidmann bediente Melih Furkan Zenen, der gefoult wurde (6. Minute). Jonas Kleinmann schnappte sich den Ball und verwandelte sicher vom Punkt zum 1:0 (7.). Drei Minuten später bediente Robin Eißele per Diagonalball den losgeeilten Kleinmann, der den Ball am Gästeschlussmann zwar vorbeibrachte, jedoch am Pfosten scheiterte (10.).





Warum sich Waldstetten eine 2:0-Führung aus der Hand nehmen ließ, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



178 Aufrufe

220 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen