Musikschule Gmünd: Stipendium für Barbara Zielinska

Foto: privat

Die Städtische Musikschule Schwäbisch Gmünd vergibt zum zweiten Mal das Stipendium „Zur Förderung des Gitarrenspiels an der Städtischen Musikschule“ des ehemaligen Gitarrenlehrers Jürgen Schenk. Die Stipendiatin, Barbara Zielinska, wurde für ihre musikalischen Leistungen und ihr herausragendes Engagement ausgewählt.

Sonntag, 08. Oktober 2023

Thorsten Vaas

Das Stipendium in Höhe von 1000 Euro unterstützt begabte Gitarristinnen und Gitarristen und stärkt das Gitarrenspiel in der Musikschule.Barbara Zielinska wird das Stipendium im Schuljahr 2023/​2024 in Anspruch nehmen. Ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten zeigten sich bei zahlreichen Auftritten sowohl als Solokünstlerin als auch in verschiedenen Ensembles, darunter Duos und Trios.Das Stipendium wird jährlich aus einer von Jürgen Schenk ins Leben gerufenen Stiftung finanziert, die pauschal 1000 Euro zur Verfügung stellt. Der Vorsitzende des Fördervereins der Städtischen Musikschule, Robert Abzieher, nahm das Stipendium im Namen der Schule dankend entgegen und betonte dessen nachhaltige Bedeutung. „Dieses Stipendium werden noch Generationen von Gitarrenschülerinnen und –schülern genießen und zu schätzen lernen.“ Die Auswahl der Stipendiatin erfolgt durch eine Jury, bestehend aus Jürgen Schenk und dem Vorstand des Fördervereins, am Ende des Schuljahres auf Grundlage der eingegangenen Bewerbungen.Friedemann Gramm, Leiter der Städtischen Musikschule, äußerte sich erfreut über die zusätzliche Förderung des Gitarrenspiels an der Schule.

