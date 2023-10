Radweg Gmünd-​Waldstetten: Auf Spatenstich folgt bald Straßensperrung

Einmal statt zweimal buddeln: Zwischen Waldstetten und Schwäbisch Gmünd bündeln die Projektträger die Kanalverlegung und den Ausbau des Geh– und Radwegs zu einer Baumaßnahme. Mitte Oktober rollen die Bagger an – am Freitag gab’s den obligatorischen ersten Spatenstich.

Sonntag, 08. Oktober 2023

Der Ausbau des Geh– und Radwegs zwischen Waldstetten und Schwäbisch Gmünd steht in den Startlöchern. Auf einer Länge von 1,6 Kilometern soll die Breite des straßenbegleitenden Wegs von bislang 1,50 Meter auf 2,50 Meter erweitert werden.

Zugleich wird zwischen den beiden Kommunen im Zuge der Aufgabe der Waldstetter Kläranlage ein 1,25 Kilometer langes Kanalstück verlegt. Für die in einem Bauprojekt gebündelten Maßnahmen erfolgte am Freitag vor Ort der symbolische Spatenstich.

Als „ganz großen Beitrag für den Umweltschutz“ bezeichnete Waldstettens Bürgermeister Michael Rembold zu diesem Anlass die Kanalverlegung und den Wegeausbau. So erlaube der Anschluss Waldstettens an die Gmünder Kläranlage einen wirtschaftlicheren und gleichzeitig ökologischeren Betrieb, der sich letztlich auch in niedrigeren Abwassergebühren niederschlagen werde.

Der qualitativ hochwertigere Radweg wiederum bewege hoffentlich künftig die eine oder den anderen mehr, auf dem Weg zu Schule oder Arbeit oder auch in der Freizeit häufiger Wege auf dem Rad statt mit dem Auto zurückzulegen.





Wie viel die gebündelte Baumaßnahme insgesamt kosten wird, auf welche Förderung die Gemeinde Waldstetten, die Stadt Gmünd und der Ostalbkreis dabei bauen können und ab wann die Straße zwischen Gmünd und Waldstetten für Autofahrer gesperrt wird, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 7. Oktober. Erhältlich ist die vollständige Ausgabe auch digital im iKiosk.

