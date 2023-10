Volleyball: DJK Gmünd unterliegt beim VfB Ulm mit 1:3 Sätzen

Die Mannschaft von Christian Hohmann holte sich im ersten Auswärtsspiel der 3. Bundesliga den ersten Durchgang mit 25:22 Punkten. Danach übernahmen die Ulmerinnen das Zepter und gewannen die nächsten drei Sätze mit 25:22, 25:12 und 25:16.

Sonntag, 08. Oktober 2023

Thomas Ringhofer

„Enttäuscht“. Das Fazit von Hohmann fällt knapp aus. Enttäuscht war der Trainer von der unter dem Strich nicht ausreichenden Leistung seines Teams sowie von sich selbst. „Ich habe zu spät ausgewechselt“, gab er selbstkritisch zu. Der Rückwechsel von Weber für Baur Ende des zweiten Durchgangs sei zu spät gewesen, „ich hätte früher reagieren müssen.“





Die neu formierte Ulmer Mannschaft begann bei ihrer Heimpremiere überaus nervös und leistete sich viele Fehler. Den Gmünderinnen reichte es daher laut Hohmann, nur seriös mitzuspielen, um den Satz mit 25:22 nach Hause zu holen. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild zunächst nicht, auch wenn die Spielstände knapp waren. Bei einer Führung von 18:14 sei der DJK-​Mannschaft „klar geworden, dass es reichen wird, wenn sie so weiterspielt“, so der Coach. Das habe sie auch getan, konnte allerdings nicht mehr reagieren, als bei Ulm die Fehlerquote sank und ein engagierter Hallensprecher die DJKlerinnen nach und nach beeindruckte. Mit 25:22 ging dieser Durchgang an den VfB, der nun in die Spur gefunden hatte. Auf der anderen Seite des Netzes stand eine lethargische Gmünder Mannschaft, die es nicht schaffte, die notwendigen Prozent draufzulegen, um ein ebenbürtiger Gegner zu sein, bilanzierte Hohmann: „Wir waren bis Ende des zweiten Satzes mit 80 Prozent klargekommen und konnten uns nicht steigern, als es darauf ankam.“





