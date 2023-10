Wortschatz-​Memo auf dem Münsterplatz Gmünd

Foto: Voigt

Eine erstaunliche Kombination von Wort und Bild gab es am Samstagnachmittag auf dem Schwäbisch Gmünder Münsterplatz in spielerischer Aktion zu bestaunen. Die Jugendkunstschule hatte dazu eingeladen, ungewöhnliche oder selbst erfundene Wortschöpfungen in Bilder umzusetzen.

Sonntag, 08. Oktober 2023

Thorsten Vaas

Diese Wortschöpfungen mit ihrer dazugehörigen bildlichen Darstellung wurden in der Jugendkunstschule abgegeben und dort zu Memory-​Karten verarbeitet. Ein Memory-​Karten-​Paar bestand also aus dem erfundenen Wort und dem dazugehörigen Bild. Dabei waren der Fantasie keine Grenzen gesetzt. „Alles war dabei erlaubt. Die Kreativität sollte angeregt werden. Wir haben über 50 Einsendungen zurückbekommen“, freute sich die Leiterin der Jugendkunstschule, Ina Siebach-​Nasser.Am Samstagnachmittag war es dann soweit. Interessierte Kinder konnten endlich einen nicht alltäglichen Spielenachmittag verbringen. Gestartet wurde mit einem von Marion Ascherl angeleiteten Bastelangebot für Papierflieger, die natürlich nach ihrer Fertigstellung gleich ausprobiert wurden. Danach ging es dann ans Memory-​Spiel. Dabei war hohe Konzentration von den Kindern gefordert. Es mussten nicht zwei gleiche Bilder erinnert werden, wie bei einem gewöhnlichen Memory, sondern ein Wort und ein dazu passendes Bild. Wegen des Fantasiereichtums der Einsender war dies eine herausfordernde Aufgabe.

