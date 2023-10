Anton Hügler seit 50 Jahren bei Kessler + Co

Abtsgmünd. Anton Hügler, Meister im Bereich der Getriebemontage der Fa. Kessler & Co. in Abtsgmünd, feiert sein 50-​jähriges Arbeitsjubiläum.

Montag, 09. Oktober 2023

Seine berufliche Reise bei Kessler + Co begann im September 1973 mit seiner Ausbildung zum Mechatroniker. Seitdem hat er sich stetig weiterentwickelt, fortgebildet und somit seine Fähigkeiten ausgebaut. Seine Erfahrung, sein Engagement und seine Leistungsbereitschaft ließen ihn im Jahr 2003 einen wichtigen Meilenstein erreichen: Als Meister in der Getriebemontage trägt Hügler seitdem maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei.„Hüglers Jubiläum ist nicht nur eine persönliche Leistung, sondern auch ein Anlass für Kessler + Co, auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit und des Erfolges zurückzublicken“, heißt es in einer Firmenmitteilung.

