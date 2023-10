Ein Stück Sandspielplatz für Bargau und Hardt

Der Sommer ist vorbei und damit auch die Zeit des Sandspielplatzes. Seine Einzelteile finden sich nun auf verschiedenen Spielplätzen in Gmünd wieder. Ein weiterer Spielplatz ist ebenfalls verschwunden – aber aus anderen Gründen.

Montag, 09. Oktober 2023

Sarah Fleischer

Die Spielgeräte werden nach Abbau stets auf Spielplätze, Kindergärten und Kindertagesstätten in ganz Gmünd verteilt. In diesem Jahr können sich das Hardt und Bargau über neue Spielgeräte freuen.



Keine schlechte Idee, denn einige Spielplätze in Gmünd sind in die Jahre gekommen, Spielgeräte marode geworden — so auch der Spielplatz in der Wilhelmstraße. Die Stadt verweist auf Anfrage nach eventuellen Sanierungsplänen auf den nächsten Bau– und Klimaausschuss.





Wann der stattfindet und wo genau die Spielgeräte vom Sandspielplatz jetzt stehen, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Ein letztes Mal Spielen am Sandspielplatz hieß es am 3. Oktober, danach wurde er abgebaut – so wie jedes Jahr. Die naturbelassen wirkenden Spielgeräte kamen dieses Mal vom Spielgerätehersteller Proludic aus Gingen an der Fils. Was aber passiert mit den Spielgeräten und vor allem – wohin kommen die gut 57 Tonnen Sand?

