Multivisionsvortrag: „Ich geh dann mal nach Tibet“

Foto: privat

Vier Jahre, 13 000 Kilometer und 13 Länder – das sind die Eckdaten der Reise, die Stephan Meurisch 2012 startete. Über seinen Weg nach Tibet berichtet er in einem Multivisionsvortrag – dem ersten Teil der Herbstveranstaltungsreihe von Günther Wildner.

Montag, 09. Oktober 2023

Sarah Fleischer

34 Sekunden Lesedauer



„Die Freiheit, das zu tun, was ich tun will.“ – So konkretisiert Stephan Meurisch, was ihn antreibt. Der heute 41-​Jährige ist im März 2012 nach Tibet aufgebrochen. Zu Fuß und ohne detaillierten Plan. Mehr als 13 000 Kilometer durch 13 Länder, sieben Zeitzonen, auf zwei Kontinenten. Und das mit 30 Kilogramm auf dem Rücken. Eine Reise, die vier Jahre gedauert, unvergessliche Eindrücke hinterlassen und Meurisch für immer geprägt hat. Darüber berichtet er am 19. Oktober im Kulturzentrum Prediger.





Mehr über Meurischs Reiseeindrücke sowie Genaueres zu Eintrittskarten und Beginn finden Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



