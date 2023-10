MV Gschwend feiert 125 Jahre

Foto: Feisel

Ein herausragendes Jubiläum setzte am vergangenen Sonntag besondere Akzente in der Gschwender Kirbe. Bürgerinnen und Bürger kamen im Gemeindehaus zusammen, um nicht nur die 42. Gschwender Kirbe gebührend zu feiern, sondern auch 125 Jahre voller Musik, Leidenschaft und Tradition des Musikvereins Gschwend zu würdigen.

Montag, 09. Oktober 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 36 Sekunden Lesedauer



Der musikalische Auftakt begann um 11 Uhr, als der Musikverein Spraitbach das Publikum mit einer Palette von Melodien begrüßte. Fast gleichzeitig erfüllte der Duft von „Kirber Klassikern“ wie Sauerbraten, gefülltem Hals und Schnitzel die Luft, während Tische mit hungrigen Gästen sich füllten. Vom Mittagessen bis zum späten Nachmittag reichten die Gaumenfreuden von Rouladen über vegetarische Köstlichkeiten bis hin zu Kaffee und Kuchen. Im Rahmen des Festtages präsentierte der Musikverein Gschwend auch den eigens kreierten „Jubiläums-​Gin“. Die feine Geschmackskomposition „Wald trifft Zitrone“ zeugte von einer sorgfältigen Auswahl und bot den Gästen eine angenehme geschmackliche Abwechslung.Während die Feierlichkeiten in vollem Gange waren, trat um 15 Uhr die Jugendkapelle des Musikvereins Gschwend unter der Leitung von Katharina Presser auf. Als der Nachmittag weiter voranschritt, übernahm um 16 Uhr die Aktive Kapelle des Musikvereins Gschwend die Bühne. Unter der bewährten Leitung von Frieder Geiger beeindruckten sie das Publikum mit ihren Klängen. Die Erfahrung und das Können dieser Kapelle waren für alle Anwesenden spürbar und trugen maßgeblich zur festlichen Atmosphäre des Jubiläums bei. Für die jüngsten Besucher gab es zwischendrin ein besonderes Angebot. Sie wurden eingeladen, auf der Hauptbühne die Instrumente des Musikvereins selbst in die Hand zu nehmen und auszuprobieren. Unter der Anleitung erfahrener Musikerinnen und Musiker des Vereins konnten sie erste Töne erzeugen und so einen unmittelbaren Eindruck von der Musikwelt erhalten. Außerdem wurde die Möglichkeit geboten, sich über das Ausbildungsangebot des Musikvereins zu informieren.Eine Bildausstellung vor dem Gebäude bot den Besuchern eine visuelle Reise durch die 125-​jährige Geschichte des Vereins. Von den Schwarz-​Weiß-​Fotografien der Gründungsmitglieder bis hin zu den bunten Momentaufnahmen der jüngsten Auftritte gab die Ausstellung einen tiefen Einblick in das Herz und die Seele des Musikvereins.Die 42. Gschwender Kirbe war nicht nur ein Fest der Musik und der Gemeinschaft, sondern auch ein Zeugnis für die Ausdauer, den Geist und die Leidenschaft, die den MV Gschwend über die Jahre hinweg geprägt haben. Während die Erinnerungen an einen Tag voller Musik und Gemeinschaft noch frisch sind, freuen sich die Gschwender bereits auf weitere Festivitäten in den kommenden Jahren.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



172 Aufrufe

386 Wörter

43 Minuten Online



Beitrag teilen