Riesen und Winzlinge im Schattenreich Gmünd

Foto: bb

Die erste Vernissage Museum Schattenreich in Schwäbisch Gmünd lockte am Samstag viele Menschen zu einem Besuch ins Mohrengässle 6. Das Museum präsentierte die Ausstellung über das Werk der „Puppet Players“ und bot dabei längere Öffnungszeiten nebst freiem Eintritt.

Montag, 09. Oktober 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 14 Sekunden Lesedauer



Abends um 18 Uhr waren bereits 72 Besucherinnen und Besucher im Museum und tauchten in „Die Geschichte vom Soldaten“ ein, die die „Puppet Players“ bei den internationalen Schattenfestspielen in Schwäbisch Gmünd 1991 aufgeführt haben. Das musikalische Märchen, vertont von Igor Stravinsky und dem Sprecher Peter Rieckmann, war bereits 1991 ein herausragendes Werk. Nun haben die großen und kleinen Figuren aus Acryl– und Plexiglas sowie viele Requisiten für das Stück einen würdevollen Platz im Gmünder Schattenreich gefunden.Darüber hinaus erfährt man in der Ausstellung viel über das „Puppet Players“-Künstlerpaar Susanne und Stefan Fichtner, die ihr Leben dem Thema Licht, Schatten und Figurentheater gewidmet haben. Sie begeistern mit ihren Inszenierungen in Opernhäusern auf der ganzen Welt. Oberbürgermeister Richard Arnold begrüßte die Gäste bei der Vernissage und berichtete stolz vom gelungenen Museumsprojekt, das mit der VGW umgesetzt wurde. Und er sprach über seinen Wunsch, als nächstes den Keller des Museumsgebäudes zu erschließen. Schattentheater-​Experte Reiner Reusch berichtete mit Anna Klamann vom Kulturbüro in einem Vortrag über den künstlerischen Weg der „Puppet Players“, die inzwischen mit drei Werken bei den Schattentheater-​Festivals.Stefan Fichtner gab in seiner Ansprache einen Einblick hinter die Kulissen des Ensembles und erzählte, wie die technische Erfindung der Halogenlampe ihre künstlerische Arbeit veränderte und sich auf der Bühne plötzlich ein 3D-​Spiel voller Dynamik entwickelte. „Die Figuren wurden im Raum zu Riesen oder Winzlingen.“ Die technische Entwicklung löste in der Kunstform des Figurentheaters eine Revolution aus. „Es entstanden zauberhaft schöne Szenenbilder“, schwärmte der Künstler.Das Museum Schattenreich im Mohrengässle 6 ist jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



218 Aufrufe

296 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen