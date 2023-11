Demenzwochen: Literarisches Konzert in St. Anna

Ein literarisches Konzert in St. Anna zeichnete ein liebevolles Bild von Demenzkranken und ihren Angehörigen. Friedhelm Kappenstein und Dr. Michael Schaefer waren im Rahmen der „Wochen der Demenz“ zu Gast in Schwäbisch Gmünd.

Mittwoch, 01. November 2023

Sarah Fleischer

Mehr über die Veranstaltungen und was sich die Initiatoren im Umgang mit Demenz wünschen, steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Es waren eher leise Töne, die im Festsaal des Seniorenzentrums St. Anna erklangen: Im Rahmen der „Wochen der Demenz“ in Schwäbisch Gmünd lud die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz zu einem literarischen Konzert mit Friedhelm Kappenstein und Dr. Michael Schaefer ein. Rund 25 Zuhörerinnen und Zuhörer gingen mit den beiden Künstlern auf „eine Reise in das Land des Vergessens“, gewidmet all jenen, die auf dem „Weg nach Hause“ sich selbst, aber auch ihren Angehörigen ein Stück weit verloren gehen – und jenen, die sie dabei begleiten.

