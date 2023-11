Einhorn-​Tunnel in Gmünd in der Nacht vom 2. auf den 3. November gesperrt

Von Donnerstagabend, 2. November, bis Freitagfrüh, 3. November, ist die „Röhre“ unter der Gmünder Innenstadt wegen Wartungsarbeiten nicht befahrbar. Auch die Rampe im Gmünder Westen ist zeitweise gesperrt.

Mittwoch, 01. November 2023

Gerold Bauer

Am Donnerstag, 2. November, wird der Gmünder Einhorn-​Tunnel laut einer Auskunft der Gmünder Stadtverwaltung ab 19.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind erforderliche Wartungs– und Reinigungsarbeiten im Tunnel. Die Sperrung dauert längstens bis Freitag, 3. November, zirka 5 Uhr. Der Verkehr wird entsprechend umgeleitet.Vorab wird die Abfahrtsrampe am Tunnelportal West, Schwäbisch Gmünd Mitte, am Donnerstag, 2. November, ab circa 12 Uhr, für den Verkehr gesperrt. Grund dafür sind ebenfalls Reinigungsarbeiten an den Lärmschutzwänden im Rampenbereich. Es wird auf der vierspurigen Fahrbahn auf die temporäre Baustelle hingewiesen, Fahrzeuge können an der Abfahrt Gmünd-​West oder Gmünd-​Ost in Richtung Stadtmitte abfahren. Diese Sperrung wird zur eigentlichen Tunnelsperrung aufgehoben.

