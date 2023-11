50 Jahre Prediger: Hinter den Kulissen

Großer Festsaal, Innenhof oder Refektorium – der Prediger bietet beeindruckende Veranstaltungsräume. Doch genau so wichtig für das Funktionieren des Gebäudes sind die Räume ohne Barockschmuck und Kronleuchter – ein Blick in die verborgenenen Orte.

Was es hinter den Kulissen des Predigers zu entdecken gibt, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Eines vorweg, wer sich im Prediger von den gewohnten, für Jedermensch zugänglichen, Wegen entfernt, tut gut daran, einen ausführlichen Plan mitzunehmen. Sonst findet er möglicherweise gar nicht mehr heraus. Alternativ kann er sich auch an jemand wenden, der sich im Gewirr der Kämmerchen und Kellerräume, der Dachböden und Besenkammern auskennt, wie Hans-​Jörg Kuhnert und Peter Arnold.Beide gehören zum Hausmeister-​Team des Predigers – Kuhnert seit 1982 in Vollzeit, Arnold seit 2008 in Teilzeit. Sie kennen jeden Winkel und Nebenraum des mächtigen Gebäudes und wollte man alle besichtigen, der Tag wäre gelaufen.

