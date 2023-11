Happa und Mustafa Kilic feiern Eiserne Hochzeit

Foto: astavi

Sie haben in der Türkei geheiratet, doch in Deutschland zweite Heimat gefunden: Happa und Mustafa Kilic feierten am Freitag ihre Eiserne Hochzeit. Dieses besondere Fest wird selbstverständlich mit der Familie gefeiert.

Freitag, 10. November 2023

Sarah Fleischer

Die Familie Kilic lebt mitten in der Stadt, in der Vorderen Schmiedgasse. Seit über 20 Jahren haben die Eheleute dort eine sehr schöne und gepflegte Wohnung im Obergeschoss. Am Freitag gab es einen besonderen Anlass, weshalb Bürgermeister Christian Baron den Eheleuten Kilic dort einen Besuch abstattete, mitsamt Blumenstrauß, Geschenken sowie Urkunden von der Stadtverwaltung und Ministerpräsident Winfried Kretschmann: Happa und Mustafa Kilic sind seit 65 Jahren verheiratet und feiern ihre Eiserne Hochzeit.







Wie das Paar von der Türkei nach Deutschland kam und warum sie sich nach all den Jahren mit Gmünd so verbunden fühlen, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



