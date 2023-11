Mehr Gewerbesteuer reicht in Gmünd nicht, um rote Zahlen schwarz zu machen

Die Stadt Schwäbisch Gmünd will laut Entwurf für den Doppelhaushalt 2024/​25 die Gewerbesteuer erhöhen. Bei der Grundsteuer für bebaute Flächen bleibt der Hebesatz zwar von städtischer Seite unverändert, aber durch die vom Land vorgegebene neue Formel für die Berechnung müssen manche Hauseigentümer deutlich mehr bezahlen.

Freitag, 10. November 2023

Gerold Bauer

Der Ergebnishaushalt liefert in den nächsten zwei Jahren tiefrote Zahlen. Daran ändert auch eine Erhöhung der Gewerbesteuer nicht, in den nächsten beiden Jahren mit jeweils 30 Millionen Euro einkalkuliert ist. Im Gegenzug steigen nämlich im laufenden Betrieb vor allem die Personalkosten massiv an, während gleichzeitig die Schlüsselzuweisungen vom Land rückläufig sind. Die Hallensanierung wurde aufgrund der knappen Finanzmittel vorerst zurückgestellt.





Erfahren Sie am 10. November in der Rems-​Zeitung mehr Details und Zahlen zum beabsichtigten Finanzfahrplan der Stadt Gmünd in den nächsten beiden Jahren. Ob es so kommt, hängt natürlich auch von der Zustimmung des Gemeinderats ab.



