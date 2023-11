Normannia Gmünd: Zu Gast in Nöttingen

Zu einer ungewohnten Zeit, bereits an diesem Freitagabend (20 Uhr), gastiert der Fußball-​Oberligist 1. FC Normannia Gmünd beim Tabellenzwölften FC Nöttingen.

Freitag, 10. November 2023

Nöttingen ist bereits seit fünf Ligaspielen ungeschlagen, punktet somit seit Wochen regelmäßig.







Was Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic über diesen Gegner sagt und welches Personal ihm zur Verfügung steht, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 10. November.



Dorthin reisen die Normannen mit dem 2:0-Sieg gegen den bis dato Tabellenführer Großaspach im Gepäck an. „Wir haben das Spielfeld klein gehalten, waren griffig in den Zweikämpfen. Der Favorit hatte nach 20 bis 25 Minuten keine Mittel mehr, uns ernsthaft in Verlegenheit zu bringen“, blickt Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic nicht ohne Stolz zurück. Das Spiel aber haben die Normannen seriös aufgearbeitet, sie richten bereits seit Montag den Blick auf den kommenden Gegner – vom Tabellenstand lassen sie sich ebenfalls nicht blenden.

