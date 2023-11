Scheffold-​Gymnasium ist „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“

Das Scheffold Gymnasium ist beim Projekt Courage-​Schulen dabei. Landeskoordinator Andreas Haiß überreichte am Donnerstag die Plakette „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an die Schülerinnen und Schüler.

Freitag, 10. November 2023

Die Schulsprecherinnen Mija Stefanac und Adelina Tataru, erklärten, warum das Scheffold eine Schule ohne Rassismus und Schule mit Courage werden wollte.







Welche gründe die beiden Mädchen anführten und was hinter dem Projekt Courage-​Schulen steckt, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.



Im Nu belegten die Schülerinnen und Schüler des Scheffold Gymnasiums die Sporthalle, um bei der Übergabe der Urkunde von „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. dabei zu sein. Bei der Versammlung sprachen sie über Zivil Courage in ihrer Schule. Sie haben sich entschieden, in einer Welt zu leben, in der die Menschenrechte für alle gelten, wo man sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung stark macht.

