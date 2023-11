Silber-​Zertifikat der „Aktion Saubere Hände“ für Ostalb-​Kliniken

Foto: kliniken

Alle drei Standorte der Kliniken Ostalb wurden mit dem Silber-​Zertifikat der „Aktion Saubere Hände“ausgezeichnet. Das Zertifikat bestätigt hohe Qualitätsstandards in der Händehygiene.

Freitag, 10. November 2023

Sarah Fleischer

30 Sekunden Lesedauer



Die Aktion Saubere Hände ist eine deutschlandweite Initiative, die sich der Förderung und Wahrung von Hygiene in medizinischen Einrichtungen widmet.









Was eine Auszeichnung in Silber bedeutet, wie man sie bekommt und mehr zur Kampagne lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die gibt es auch als digitale Ausgabe am iKiosk.

In einer bedeutenden Anerkennung für exzellente Standards in der Händehygiene wurden die Kliniken Ostalb an ihren drei Standorten mit dem begehrten „Silber-​Zertifikat“ der „Aktion Saubere Hände“ ausgezeichnet. Dieser Erfolg unterstreicht das Engagement für höchste Patientensicherheit und die Vermeidung von Krankenhausinfektionen, sogenannten „nosokomialen Infektionen“.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



286 Aufrufe

123 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen